СБУ провела понад 150 спецоперацій і затримань за три дні
Служба безпеки спільно з іншими правоохоронцями провела серію масштабних реалізацій і затримань впродовж 18-20 січня
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.
За цей період співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них – затримані.
Зокрема, підозру оголосили:
- 19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;
- 39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;
- 63 фігурантам, в тому числі із числа співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні "ухилянтських схем" та в організації незаконного перетину кордону;
- 7 особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;
- 24 фігурантам, які шкодили економічним інтересам держави;
- 7 особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.
Загалом у межах цих кримінальних проваджень були проведені 287 обшуків.
Нагадаємо, раніше працівники Нацполіції викрили ще десятки схем для ухилення від мобілізації у 19 регіонах. Були проведені 270 обшуків.
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