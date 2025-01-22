СБУ провела понад 150 спецоперацій і затримань за три дні

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Служба безпеки спільно з іншими правоохоронцями провела серію масштабних реалізацій і затримань впродовж 18-20 січня

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За цей період співробітники СБУ провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них – затримані.

Зокрема, підозру оголосили:

19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;

39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;

63 фігурантам, в тому числі із числа співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні "ухилянтських схем" та в організації незаконного перетину кордону;

7 особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;

24 фігурантам, які шкодили економічним інтересам держави;

7 особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.

Загалом у межах цих кримінальних проваджень були проведені 287 обшуків.

Нагадаємо, раніше працівники Нацполіції викрили ще десятки схем для ухилення від мобілізації у 19 регіонах. Були проведені 270 обшуків.