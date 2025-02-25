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25 лютого 2025, 23:42

У НАБУ розповіли, як збирали готівку по кабінету Тетяни Крупи під час обшуку

25 лютого 2025, 23:42
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фото з відкритих джерел
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Стали відомі нові деталі щодо того, як відбувався обшук у робочому кабінеті скандально відомої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Правоохоронці знайшли пакунки з готівкою у декількох місцях

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на судові документи, передає RegioNews.

Протокол про проведення обшуку в службовому кабінеті Крупи у приміщенні Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи за адресою вулиця Пілотська, 1 у місті Хмельницький свідчить, що за підсумками слідчих дій тут правоохоронці виявили 93 тисячі доларів та 2 тисячі євро.

У судових документах зазначається, що ці гроші були знайдені у чотирьох різних місцях. Зокрема, частина готівки була у конвертах або загорнута в папір чи паперову серветку. Також гроші були у коробці з-під павербанка. Ще частина знайденої готівки знаходилась в пакетах.

Правоохоронці оцінюють вилучені кошти в гривневому еквіваленті в 3 930 056,44 грн.

Нагадаємо, загалом під час обшуків у керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою. Також була інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов дві сумки з готівкою у дворі будинку.

Також повідомлялося, що Крупа та її родичі, імовірно, нелегально перевозили готівку за кордон.

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