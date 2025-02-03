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03 лютого 2025, 20:13

НАБУ викрили схему топпосадовця, який розбагатів на незаконних нафтопродуктах

03 лютого 2025, 20:13
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Фото: НАБУ
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Бюджет втратив понад 800 мільйонів гривень

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

У 2014 році суд наклав арешт на 97 тисяч тонн нафтопродуктів, які були ввезені в Україну з порушеннями. Тоді ними вирішили заволодіти бізнесмен нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації президента України. Разом вони створили злочинну організацію та зробили так, щоб ці нелегальні нафтопродукти були передані держпідприємству, де вони призначили керівниками підконтрольних осіб.

Топпосадовець Адміністрації президента забезпечив призначення підконтрольної особи на посаду керівника Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України, який надалі встановив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.

Потім зловмисники під приводом "вимушеності продажу" у повному обсязі реалізували цю сировину за заниженими цінами підконтрольній компанії. Частково гроші вивели на інші компанії, а державі сплатили тільки акцизний збір.

Відомо, що в справі загалом 7 підозрюваних. Загальна сума збитків становить 817 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше викрили прикордонників Чернівецської області та правоохоронця з Буковини. З'ясувалося, що вони покривали контрабанду. Внаслідок цього держава втратила понад 40 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що на Львівщині затримали посадовця кінологічного центру. Він обіцяв військовозобов'язаним чоловікам допомогу в незаконному виїзді за кордон. За свою "послугу" він просив 21 тисячу євро.

Чиновник розслідування НАБУ
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