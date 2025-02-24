Українські жінки стали частіше йти в армію

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Від початку роботи центрів рекрутингу до них звернулися 42 366 людей. При цьому частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, зросла до 21%

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано в Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.

"Серед всіх звернень найбільший попит мають посади операторів БПЛА, водіїв та стрілецькі спеціальності", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні наразі працюють 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їхні фахівці консультують і забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України.

Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Нагадаємо, за три роки повномасштабної війни поліція зафіксувала понад 140 тисяч злочинів РФ.