Україна вперше візьме участь у хакатоні НАТО, присвяченому протидії російським КАБам

фото: Міністерство оборони України

Північноатлантичний альянс (НАТО) вперше допустив розробників та науковців з України до участі у хакатоні NATO Innovation Challenge, який спрямований на вирішення спільних загроз

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Захід відбудеться 27 березня в польському місті Бидгощ. До нього можна буде долучитися онлайн.

Цьогорічна тема — протидія керованим авіабомбам (КАБ). Свої заявки українські винахідники, інноватори, науковці та представники ОПК можуть подати до 13 березня. Заявка для участі в хакатоні має відповідати певним критеріям, з якими можна ознайомитися на сайті заходу.

Головне — запропоноване рішення має бути актуальне до проблеми, інноваційне та реалістичне. Кожне запропоноване рішення оцінюватимуть судді.

"Ворожі КАБи — одна з найбільших загроз для українських військових на лінії зіткнення та українських міст. Важливо, що саме ця тема є ключовою для чергового хакатону НАТО. Це доводить, що ми знаходимося в одному безпековому контексті з Альянсом", — наголосив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Реєстрація на хакатон НАТО доступна за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі Сили оборони знищили російську керовану авіаційну бомбу (КАБ). Такий тип засобу авіаційного ураження військові збили не вперше.