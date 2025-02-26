В Україні подешевшають ще понад 100 медпрепаратів

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Українські фармацевтичні виробники надали Міністерству охорони здоров'я пропозиції щодо лікарських засобів власного виробництва, ціни на які вони готові знизити найближчим часом

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, передає RegioNews.

Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів.

Ще 35 — рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря.

Серед них знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

З усім переліком можна ознайомитися за посиланням.

У МОЗ уточнили, що відпускні ціни виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.

Нагадаємо,12 лютого Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня топ-100 ліків в Україні повинні подешевшати на 30%.

Відповідальність він поклав на представників уряду.

У свою чергу Кабінм обмежив максимальну торговельну націнку ліків для аптек та гуртових постачальників.

Рашіне МОЗ оприлюднив перелік ліків, які подешевшають з 1 березня. До списку потрапила сотня найпопулярніших препаратів, які виробляють українські фармкомпанії.