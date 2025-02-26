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Поліцейські закрили у Києві мережу аптек, де продавали російські медикаменти. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Незаконне ввезення в Україну та збут понад 20 позицій російських ліків організували два громадянина Азербайджану. Продавали все, що користувалось попитом – антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори, стимулятори розумової працездатності тощо.

Правоохоронці відстежили схему незаконного ввезення російських ліків в Україну: препарати відправлялись з РФ у Молдову рейсовими автобусами. Звідти фігуранти забирали їх особисто і завозили в Україну, приховуючи від митного контролю.

За попередніми розрахунками, фігуранти заплатили російським аптекам за їхні товари щонайменше 1,5 мільйони гривень.

Двом організаторам, власникам мережі аптек, та двом фармацевтам оголосили підозру. Фігурантам загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Також правоохоронці повідомили контролюючий орган й він скасував підприємцям ліцензію на торгівлю ліками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі викрили масштабну схему постачання заборонених речовин в аптеки.