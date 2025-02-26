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26 февраля 2025, 13:51

В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов

26 февраля 2025, 13:51
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Украинские фармацевтические производители предоставили Министерству здравоохранения предложения по лекарственным средствам собственного производства, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает RegioNews.

Более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств.

Еще 35 – рецептурные препараты, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта во время консультации у врача.

Среди них обезболивающие препараты, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

Со всем перечнем можно ознакомиться по ссылке.

В Минздраве уточнили, что отпускные цены производители будут снижать начиная с марта 2025 года.

Напомним, 12 февраля Владимир Зеленский анонсировал, что С 1 марта топ-100 лекарств в Украине должны подешеветь на 30%.

Ответственность он возложил на представителей правительства.

Кабинм ограничил максимальную торговую наценку лекарств для аптек и оптовых поставщиков.

Рашине Минздрава обнародовал перечень лекарств , которые подешевеют с 1 марта. В список попала сотня самых популярных препаратов, производимых украинскими фармкомпаниями.

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