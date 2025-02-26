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26 лютого 2025, 14:00

СБУ викрила агентів ФСБ, які коригували ракетні удари по трьох регіонах України

26 лютого 2025, 14:00
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фото: СБУ
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Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка працювала на користь РФ та коригувала ворожі ракетні удари по Київській, Харківській і Львівській областях

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

У ході спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб, які передавали російським окупантам координати для ударів по стратегічно важливих об’єктах.

Під прицілом загарбників були військові аеродроми, командні пункти, навчальні центри, а також підприємства, що займаються ремонтом бронетехніки та безпілотників.

За даними слідства, ФСБ дистанційно завербувала трьох чоловіків віком 23, 34 та 40 років через Телеграм-канали, що пропонували "легкі" заробітки. Всі вони працювали під керівництвом кадрового офіцера російської спецслужби, особу якого вже ідентифікували кіберфахівці СБУ.

Один із затриманих, мешканець Львова, влаштувався експедитором у будівельну компанію, яка виконувала підряди для військових частин. Так він отримував доступ до секретної інформації.

Інший агент, житель Київщини, здійснював поїздки регіоном у пошуках оперативних і запасних аеродромів ЗСУ.

Третій фігурант, харків’янин, збирав дані про дислокацію українських військових та ремонтні підприємства, розпитуючи знайомих.

СБУ вчасно викрила агентів, зафіксувала їхню діяльність і затримала під час збору розвідданих біля потенційних цілей. У них вилучили мобільні телефони з доказами зв’язку з ФСБ.

Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили та затримали двох шпигунок ФСБ, які допомагали росіянам коригувати удари по позиціях українських захисників на Донеччині.

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