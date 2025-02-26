СБУ викрила агентів ФСБ, які коригували ракетні удари по трьох регіонах України
Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка працювала на користь РФ та коригувала ворожі ракетні удари по Київській, Харківській і Львівській областях
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
У ході спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб, які передавали російським окупантам координати для ударів по стратегічно важливих об’єктах.
Під прицілом загарбників були військові аеродроми, командні пункти, навчальні центри, а також підприємства, що займаються ремонтом бронетехніки та безпілотників.
За даними слідства, ФСБ дистанційно завербувала трьох чоловіків віком 23, 34 та 40 років через Телеграм-канали, що пропонували "легкі" заробітки. Всі вони працювали під керівництвом кадрового офіцера російської спецслужби, особу якого вже ідентифікували кіберфахівці СБУ.
Один із затриманих, мешканець Львова, влаштувався експедитором у будівельну компанію, яка виконувала підряди для військових частин. Так він отримував доступ до секретної інформації.
Інший агент, житель Київщини, здійснював поїздки регіоном у пошуках оперативних і запасних аеродромів ЗСУ.
Третій фігурант, харків’янин, збирав дані про дислокацію українських військових та ремонтні підприємства, розпитуючи знайомих.
СБУ вчасно викрила агентів, зафіксувала їхню діяльність і затримала під час збору розвідданих біля потенційних цілей. У них вилучили мобільні телефони з доказами зв’язку з ФСБ.
Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили та затримали двох шпигунок ФСБ, які допомагали росіянам коригувати удари по позиціях українських захисників на Донеччині.