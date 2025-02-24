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24 лютого 2025, 14:45

СБУ викрила агенток ФСБ, які коригували удари по Силах оборони на Донеччині

24 лютого 2025, 14:45
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фото: СБУ
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Служба безпеки України продовжує знищувати ворожу агентурну мережу на Донеччині. Правоохоронці викрили та затримали двох шпигунок, які допомагали росіянам коригувати удари по позиціях українських захисників

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Донеччанки діяли окремо. Одна з них – 47-річна жителька селища Дачне – передавала координати українських військових на Покровському напрямку. Її особливий інтерес викликали позиції артилерії ЗСУ та системи радіоелектронної боротьби.

Для збору даних жінка особисто пересувалася прифронтовими районами, а отриману інформацію відправляла куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Розуміючи, що її можуть викрити, зрадниця втекла на Дніпропетровщину та намагалася сховатися. Однак контррозвідники СБУ швидко вийшли на її слід і затримали в орендованій квартирі.

Друга агентка – 44-річна мешканка селища Іллінівка, що біля Костянтинівки. Зловмисниця передавала окупантам інформацію про укріплені райони та маршрути пересування українських військ у районі Часового Яру. Це допомагало російським штурмовим групам атакувати позиції Сил оборони.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами зв’язків із російськими спецслужбами. Обом фігуранткам повідомили про підозру в державній зраді.

Наразі обидві шпигунки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали агентів РФ, які шпигували за військовою технікою ЗСУ.

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