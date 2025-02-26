Нічна атака на Київщину: зросла кількість жертв
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину вночі 26 лютого збільшилася до двох. Ще двоє мирних жителів – 19-річна дівчина та 43-річний чоловік – поранені
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
"Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще двоє отримали осколкові поранення", – йдеться у повідомленні.
Бучанська та Києво-Святошинська окружні прокуратури розпочали кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічної дронової атаки на Київщину загинула одна людина, та ще двоє постраждали.
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