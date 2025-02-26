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26 лютого 2025, 09:59

У базі даних "Воєнний злочинець" вже є понад 700 тисяч досьє

26 лютого 2025, 09:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У базі даних "Воєнний злочинець" нині налічується 710 тисяч досьє на осіб, які можуть бути причетними до вчинення воєнних злочинів в Україні

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив перший заступник голови Нацполіції, очільник Головного слідчого управління НПУ Максим Цуцкірідзе, передає RegioNews.

За його словами, поліція активно послуговується системами розпізнавання облич та аналізом супутникових знімків для ідентифікації злочинців та документування злочинів. Усі докази оцифровуються та в електронному вигляді розміщуються на серверах тисячами терабайт інформації.

Так, міжвідомча база "Воєнний злочинець", доступ до якої мають усі Сили оборони, вже налічує 710 тисяч досьє на осіб, які можуть бути дотичні до воєнних злочинів в Україні.

Перший заступник голови НПУ також зазначив, що на початкових етапах розслідування воєнних злочинів, особливо після деокупації Київської, Чернігівської, Херсонської та Миколаївської областей, українські правоохоронці співпрацювали з міжнародними слідчими групами.

"Ми їх тоді сприймали як допомогу і як партнерів, які нам допоможуть, щось підкажуть, але такої війни не було ще. Ніхто з нею не стикався", – пояснив очільник ГСУ.

Згодом НПУ планує повністю перевести розслідування воєнних злочинів в електронну форму. Усе длятого, щоб забезпечити максимальну ефективність та прозорість процесу.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила заочні підозри двом генералам РФ, які організували підрив і подальше знищення Оскільської дамби в Харківській області восени 2022 року.

РФ база даних база Максим Цуцкірідзе воєнні злочини
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