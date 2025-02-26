фото: ЦНС

Опіку над українськими музеями на тимчасово захоплених землях взяла на себе Федеральна служба безпеки РФ

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"Ворог використовує як зброю будь-яку галузь, яку контролюють, зокрема й музеї на тимчасово окупованих територіях. Для централізації пропаганди у захоплених музеях росіяни назначали кураторів з ФСБ до кожного з них. Тепер самопризначені директори мають погоджувати виставки з кремлівськими службістами", – йдеться у повідомленні.

Кадрову політику музею також будуть визначати московські чекісти.

Окрім того, вони ж будуть визначати й перевіряти сценарії екскурсій, аби вони відбувались в потрібній Кремлю тональності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на ТОТ не можуть знайти достатньо цивільних кадрів на адміністративні посади серед місцевих жителів, тож масово призначатимуть військовослужбовців.