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26 февраля 2025, 14:00

СБУ разоблачила агентов ФСБ, корректировавших ракетные удары по трем регионам Украины

26 февраля 2025, 14:00
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, работавшую в пользу РФ и корректировавшую вражеские ракетные удары по Киевской, Харьковской и Львовской областях

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В ходе спецоперации стражи порядка задержали трех человек, которые передавали российским оккупантам координаты для ударов по стратегически важным объектам.

Под прицелом захватчиков находились военные аэродромы, командные пункты, учебные центры, а также предприятия, занимающиеся ремонтом бронетехники и беспилотников.

По данным следствия, ФСБ дистанционно завербовала трех мужчин в возрасте 23, 34 и 40 лет через телеграмм-каналы, предлагавшие "легкие" заработки. Все они работали под руководством кадрового офицера российской спецслужбы, личность которого уже была идентифицирована киберспециалистами СБУ.

Один из задержанных, житель Львова, устроился экспедитором в строительную компанию, выполнявшую подряды для воинских частей. Так получал доступ к секретной информации.

Другой агент, житель Киевщины, совершал поездки по региону в поисках оперативных и запасных аэродромов ВСУ.

Третий фигурант, харьковчанин, собирал данные о дислокации украинских военных и ремонтных предприятиях, расспрашивая знакомых.

СБУ вовремя разоблачила агентов, зафиксировала их деятельность и задержала во время сбора разведданных возле потенциальных целей. У них изъяли мобильные телефоны с подтверждениями связи с ФСБ.

Всем задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и задержали двух шпионок ФСБ, которые помогали россиянам корректировать удары по позициям украинских защитников в Донецкой области.

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