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21 лютого 2025, 13:45

Кабмін виділить майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів

21 лютого 2025, 13:45
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фото: Слово і Діло
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на дрони, закупівлю яких здійснить Держслужба спецзв’язку та захисту інформації

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

"Завдання, яке ставить Уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї", — наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що в січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, боєприпасів — у 2,5 рази.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк розповіла, що цього року Україна планує виготовити щонайменше 30 тис. далекобійних безпілотників та 3 тис. крилатих ракет і ракетних дронів.

Кабмін виробництво зброя Шмигаль дрони
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