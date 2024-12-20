Кібератака на реєстри: Міноборони призупинило отримання відстрочок у Резерв+
Після масштабної кібератаки реєстри Міноборони працюють у штатному режимі, єдине обмеження призупинено отримання відстрочок у Резерв+
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає RegioNews.
"Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків Армія+ і Резерв+.
Сервіси Міністерство оборони України працюють без збоїв", - запевнила вона.
Черногоренко зазначила, що електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними, але є велика кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай.
"Єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+", - написала вона.
Представниця Міноборони наголосила, що всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+.
"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу", - додала вона.
Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.