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20 грудня 2024, 13:37

Кібератака на реєстри: Міноборони призупинило отримання відстрочок у Резерв+

20 грудня 2024, 13:37
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фото: armyinform.com.ua
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Після масштабної кібератаки реєстри Міноборони працюють у штатному режимі, єдине обмеження призупинено отримання відстрочок у Резерв+

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає RegioNews.

"Безпека даних наших захисників та військовозобовʼязаних є пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо захист реєстру Оберіг та застосунків Армія+ і Резерв+.
Сервіси Міністерство оборони України працюють без збоїв", - запевнила вона.

Черногоренко зазначила, що електронні рапорти та військово-облікові документи залишаються доступними, але є велика кількість запитів у черзі, тому очікування документу в Резерв+ може тривати трохи більше, ніж зазвичай.

"Єдине тимчасове обмеження – через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції України ми були змушені призупинити отримання відстрочок у Резерв+", - написала вона.

Представниця Міноборони наголосила, що всі вже отримані відстрочки залишаються дійсними та коректно відображаються у Резерв+.

"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити цю послугу", - додала вона.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

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