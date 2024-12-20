В Україні низка держреєстрів припинили роботу через кібератаку

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Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості. 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

Про це повідомила віцепрем’єр з євроінтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина, передає RegioNews.

"Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів", – зазначила Стефанішина.

За її словами, в першу чергу будуть відновлені такі реєстри:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

За попередніми оцінками, загроз функціонування іншим ресурсам – немає.

"Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном", – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони офіційно з'явилася нова окрема структурна одиниця, що відповідатиме за кіберзахист — Центр реагування на кіберінциденти.