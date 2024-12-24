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24 грудня 2024, 20:12

Кабмін після кібератаки на держреєстри продовжив броні від мобілізації на місяць

24 грудня 2024, 20:12
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фото: konkurent.ua
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Кабмін схвалив постанову, яка передбачає автоматичне подовження чинного бронювання від мобілізації на один місяць. Це пов'язано з призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки, передає RegioNews.

Продовження стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року. Якщо термін дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки - роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

Бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал "Дія", продовжуються автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Міністерство оборони зобов’язане протягом 5 днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

У Міноборони заявили, що після масштабної кібератаки реєстри відомства працюють у штатному режимі, єдине обмеження - призупинено отримання відстрочок у Резерв+.

кібератака мобілізація реєстр військовозобов'язаних бронювання від мобілізації Резерв+
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