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Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Владімір Путін погодиться на присутність іноземних миротворців на території України. Це можливо в рамках мирної угоди

Про це повідомляє Sky News, передає RegioNews.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі. За його словами, диктатор РФ Владімір Путін може дозволити розміщення європейських миротворців на території України. Це може бути в рамках можливої мирної угоди.

При цьому Трамп заявив, що в Україні війна може закінчитися "протягом кількох тижнів". Найближчим часом, за його словами, він готується зустрітися і з президентом України Зеленським, і з російським диктатором Путіним.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що європейські партнери обговорюють можливість відправки миротворців в Україну. Відомо, що ці переговори ґрунтувалися на ідеї президента Франції Еммануеля Макрона, яку він висунув ще на початку 2024 року. За словами міністра оборони Естонії, зараз ця ініціатива на дуже ранній стадії. Він пояснив, що для європейців важливо зрозуміти, "як виглядатиме лінія зіткнення в Україні".