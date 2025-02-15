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Група європейських країн без розголосу працює над розробленням плану відправлення миротворчих військ в Україну. В Європі стурбовані, що пріоритети безпеки США лежать в інших сферах

Про це передає RegioNews із посиланням на The Associated Press.

Як зазначає видання, Британія і Франція – в авангарді зусиль щодо можливої миротворчої місії. Європейські країни почали вивчати, які сили могли б знадобитися. Але виникли побоювання, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним без ЄС.

Як пише AP, у грудні 2024 року, ще до інавгурації Трампа, група лідерів і міністрів зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у штаб-квартирі генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Там були представники Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі, а також високопосадовці ЄС.

Переговори грунтувалися на ідеї президента Франції Еммануеля Макрона, яку він висунув ще на початку 2024 року. Але тоді вона викликала критику.

Видання додає, що якими будуть миротворчі сили, залежатиме від умов мирного договору й інших факторів.

"Ми знаходимося на дуже ранній стадії", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певклур в інтерв'ю Associated Press в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, попри різноманітні дискусії і чутки, для європейських союзників "критично важливо" зрозуміти, як виглядатиме лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти план.

Естонський міністр наголосив, що якщо Росія і Україна скоротять свої сили вздовж лінії фронту до "пари тисяч" з обох сторін, то "для Європи не буде проблемою також бути там", але буде набагато складніше, якщо конфлікт буде "кипіти".

Експерти та офіційні особи вважають, що за теперішньої ситуації в Україні потрібно буде розвернути сильніший та чисельніший контингент, ніж прості миротворці, до прикладу, як "блакитні шоломи" ООН.

"Вони (росіяни, – ред.) порушують усі угоди. Тому, якщо ми відправимо туди війська, у них мають бути авіація, великі сухопутні війська, безпілотники, контрбезпілотники, протиповітряна і протиракетна оборона", – вважає колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що готовий вести перемовини з Володимиром Путіним лише після того, як буде готовий план завершення війни.