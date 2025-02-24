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24 лютого 2025, 20:56

Трамп заявив, коли зустрінеться з Зеленським

24 лютого 2025, 20:56
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Фото: ОП
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Президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з президентом України. Зокрема, очікується, що будуть обговорювати угоду про корисні копалини

Про це повідомляє Sky News, передає передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч може відбутися вже наступного тижня. Зокрема, за його словами, буде обговорюватися підписання угоди України та США щодо рідкісноземельних металів.

"Я наголосив на важливості життєво важливої угоди щодо критично важливих мінералів і рідкісних металів між США та Україною, яку, як ми сподіваємося, буде підписано дуже скоро", - сказав Трамп після зустрічі лідерів "Великої сімки".

Слід зазначити, що вже скоро повинна початися підготовка українським урядом угоди про корисні копалини та гарантії безпеки. Про це раніше говорив спікер парламента Руслан Стефанчук. За його словами, Україна готова до співпраці, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки.

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