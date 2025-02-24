Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" про закінчення війни в Україні

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Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає RegioNews.

За його словами, він веде переговори з Володимиром Путіним щодо "закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між США та Росією".

"Ця угода, яка є "економічним партнерством", забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення", – вважає президент США.

Щодо переговорів з Путіним, то на думку Трампа, вони "проходять дуже добре".

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що правильно було б, якби Дональд Трамп спершу домовлявся про завершення війни з ним, а не з російським диктатором.

Нагадаємо, Україна може стати членом Євросоюзу протягом 5 наступних років.