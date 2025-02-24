Україна може стати членом Євросоюзу протягом 5 наступних років

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Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що України має всі шанси стати членом Європейського Союзу вже до 2030 року

Як передає RegioNews, про це вона заявила на зустрічі Володимира Зеленського та високих іноземних гостей із представниками ЗМІ.

"Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС навіть раніше ніж 2030 року. Тож давайте працювати, зберігати той темп", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Україна та Молдова підписали меморандум про співпрацю для вступу до ЄС.

Як повідомлялось, Україна повернула з Росії понад тисячу депортованих дітей.

Нагадаємо, Велика Британія анонсувала рекордну допомогу Україні.