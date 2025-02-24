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24 февраля 2025, 17:52

За три года россияне повредили и разрушили более двух тысяч медучреждений

24 февраля 2025, 17:52
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фото: rada.gov.ua
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Враг систематически и целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, в частности, учреждения здравоохранения

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, за три года полномасштабной войны россияне повредили и разрушили 2 285 объектов медучреждений: 1 984 – повреждены, 301 – разрушены.

Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровщине, Херсонской и Запорожье.

Получить полную информацию о разрушении медучреждений на временно оккупированных территориях невозможно.

Кроме того, россияне повредили 242 автомобиля экстренной медицинской помощи, еще 273 – уничтожили и 80 – похитили.

Потребности сектора здравоохранения оцениваются почти в 17 миллиардов долларов США, из которых краткосрочные потребности на 2024-2026 годы – 3,6 миллиарда.

Напомним, общая сумма прямого ущерба , нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд.

Наибольшие потери понесли жилищный фонд, транспортная инфраструктура и энергетика.

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