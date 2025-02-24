За три года россияне повредили и разрушили более двух тысяч медучреждений
Враг систематически и целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, в частности, учреждения здравоохранения
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Так, за три года полномасштабной войны россияне повредили и разрушили 2 285 объектов медучреждений: 1 984 – повреждены, 301 – разрушены.
Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровщине, Херсонской и Запорожье.
Получить полную информацию о разрушении медучреждений на временно оккупированных территориях невозможно.
Кроме того, россияне повредили 242 автомобиля экстренной медицинской помощи, еще 273 – уничтожили и 80 – похитили.
Потребности сектора здравоохранения оцениваются почти в 17 миллиардов долларов США, из которых краткосрочные потребности на 2024-2026 годы – 3,6 миллиарда.
Напомним, общая сумма прямого ущерба , нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд.
Наибольшие потери понесли жилищный фонд, транспортная инфраструктура и энергетика.