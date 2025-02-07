В Україні планують залучити до армії людей віком від 18 до 24 років

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Володимир Зеленський анонсував контракт у війську для людей 18-24 років. Деталі будуть оприлюднені найближчими днями

Про це український лідер розповів в інтерв'ю Reuters, передає RegioNews.

За його словами, в Україні планують залучити до лав Сил оборони більшу кількість молоді. Зокрема, йдеться про спеціальний однорічний контракт для українців віком від 18 до 24 років.

"Є спеціальний контракт, буде багато переваг. Також дуже високе грошове забезпечення. Деталі будуть оприлюднені незабаром, найближчими днями", – сказав Зеленський.

Наразі над ініціативою для молоді працюють досвідчені бойові бригади спільно з Міністерством оборони України. Варіант буде доступним для охочих приєднатися.

За підрахунками експертів, мобілізаційний резерв України станом на кінець 2024 року становив 3,7 млн людей. Водночас загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років сягає 11 млн.

Нагадаємо, в Україні запрацювало автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, але не для всіх. Йдеться про людей з інвалідністю та людей, які ще навчаються.