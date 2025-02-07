21:25  07 лютого
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
18:16  07 лютого
Жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків
18:45  07 лютого
У Львові тролейбус насмерть переїхав жінку
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2025, 23:01

В Україні планують залучити до армії людей віком від 18 до 24 років

07 лютого 2025, 23:01
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський анонсував контракт у війську для людей 18-24 років. Деталі будуть оприлюднені найближчими днями

Про це український лідер розповів в інтерв'ю Reuters, передає RegioNews.

За його словами, в Україні планують залучити до лав Сил оборони більшу кількість молоді. Зокрема, йдеться про спеціальний однорічний контракт для українців віком від 18 до 24 років.

"Є спеціальний контракт, буде багато переваг. Також дуже високе грошове забезпечення. Деталі будуть оприлюднені незабаром, найближчими днями", – сказав Зеленський.

Наразі над ініціативою для молоді працюють досвідчені бойові бригади спільно з Міністерством оборони України. Варіант буде доступним для охочих приєднатися.

За підрахунками експертів, мобілізаційний резерв України станом на кінець 2024 року становив 3,7 млн людей. Водночас загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років сягає 11 млн.

Нагадаємо, в Україні запрацювало автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, але не для всіх. Йдеться про людей з інвалідністю та людей, які ще навчаються.

армія контрактна служба Інтерв'ю мобілізація Зеленський
У поліції прокоментували новину про мобілізацію 18-річних в Одесі
07 лютого 2025, 22:27
У Міноборони розповіли, хто насправді має відповідати за мобілізацію в Україні
07 лютого 2025, 15:51
З окремих медиків знімуть "бронь" та мобілізують: що відомо
07 лютого 2025, 07:18
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На Черкащині викрили "продавців довідок" для ухилянтів
08 лютого 2025, 00:30
У поліції прокоментували новину про мобілізацію 18-річних в Одесі
07 лютого 2025, 22:27
В Україні запрацювало автоматичне продовження відстрочки від мобілізації, але не для всіх
07 лютого 2025, 21:41
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
07 лютого 2025, 21:25
За видалення з бази розшуку ТЦК: на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар в ухилянта
07 лютого 2025, 21:10
Жорстоке побиття підлітка ланцюгами: поліція знайшла нападників
07 лютого 2025, 21:03
У Запоріжжі затримали ділків, які заробляли на метамфетаміні
07 лютого 2025, 20:46
"Поцілунок або 100 доларів": колишня студентка звинуватила Михайла Поплавського в сексуальних домаганнях
07 лютого 2025, 20:15
Стало відомо, скільки українських школярів перебуває за кордоном
07 лютого 2025, 20:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »