Украинские женщины стали чаще уходить в армию

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С начала работы центров рекрутинга к ним обратилось 42 366 человек. При этом доля женщин среди вступающих в войска кандидатов в Сил обороны возросла до 21%

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

"Среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности операторов БПЛА, водителей и стрелковые специальности", - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине работают 48 рекрутинговых центров, в частности, один онлайн-центр. Их специалисты консультируют и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в Сил обороны Украины.

Центры рекрутинга, преимущественно расположенные в помещениях ЦНАПов, предоставляют исключительно конфиденциальные консультации. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Напомним, за три года полномасштабной войны полиция зафиксировала более 140 000 преступлений РФ.