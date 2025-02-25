Дипломатична гра США: політика Трампа може змінити роль України в Європі

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Політика Дональда Трампа щодо України залишається одним із важливих питань у міжнародній дипломатії. Однак, аналізуючи його підхід, можна зробити висновок, що Україна не є пріоритетною темою для 47-го президента США. Основний фокус його зовнішньополітичної діяльності спрямований на переговори з Росією щодо Китаю, Північного шляху, енергоресурсів та Європи

Про це економіст і стратег Андрій Длігач розповів у інтерв'ю RegioNews.

Україна у цьому контексті радше виступає фактором, який ускладнює процес домовленостей між Вашингтоном і Москвою щодо енергетики чи глобального балансу сил.

"Він вирішує власні задачі, а Україна в цьому процесі є, скажімо так, ускладнюючим фактором, адже без якихось домовленостей по Україні Трампу складно досягнути домовленості з Путіним щодо нафти і щодо Китаю", – пояснив Андрій Длігач.

Проте, на думку експерта, попри певну байдужість, не варто очікувати, що адміністрація Трампа піде на здачу інтересів України. Ймовірно, допомога Києву буде частково відновлена, хоча і не в тих масштабах, які передбачали демократи.

Ситуація змушує Україну самостійно переосмислювати свою роль у міжнародній політиці. Відсутність однозначної підтримки зі США може стимулювати внутрішнє зміцнення країни та перегрупування Європейського Союзу, що у перспективі може призвести до нової архітектури безпеки, де Україна відіграватиме важливу роль.

Нагадаємо, віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали.

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