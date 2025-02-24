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У записі пресконференції Зеленського на каналі ОП вирізали прізвище Трампа, – ЗМІ
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24 лютого 2025, 16:45

У записі пресконференції Зеленського на каналі ОП вирізали прізвище Трампа, – ЗМІ

24 лютого 2025, 16:45
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фото: АP
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У записі пресконференції на ютуб-каналі Офісу Президента вирізали прізвище президента США Дональда Трампа у фразі українського президента про те, що нинішній лідер Сполучених штатів "не назавжди"

Про це пише Детектор медіа, передає RegioNews.

На запитання журналістки New York Post Кейтлін Дорнбос про те, чи можна розглядати угоду про рідкісноземельні мінерали, яку пропонували США, як новий варіант безпекових гарантій для України, Володимир Зеленський відповів, що хотів би, щоб це було зазначено в договорі.

Однак сама лише присутність американського бізнесу в Україні раніше не зупинила Росію від повномасштабного вторгнення, зауважив Зеленський.

На думку президента, США могли б надати Україні гарантії безпеки, особливо якби тут були присутні їхні економічні інтереси.

"Я вважаю, що приклад з американськими компаніями, які вже в той чи інший момент цієї війни постраждали, говорить про те, що Путіна, якщо він захоче, при повторній агресії нічого не зупинить. І це не через повагу або неповагу до президента Трампа. По-перше, він не назавжди, а нам потрібен мир на багато років. І нам легше не буде через те, що, наприклад, Трамп його (Путіна. — ред.) дотиснув, і, наприклад, при Трампові немає наступу росіян. Хіба нам легше, що у нас тут буде через 10 років? Ми повинні думати зараз", — сказав Зеленський.

У записі на ютуб-каналі Офісу Президента на моменті слів Володимира Зеленського про американські компанії можна помітити начебто склейку кадрів:

"Я вважаю, що приклад з американськими (слово "компанії" також вирізано. — ред.), він не назавжди, а нам потрібен мир на багато років".

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі виданню сказав, що "вперше чує" про це.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

RegioNews зібрав основні заяви глави держави.

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