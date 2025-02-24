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24 лютого 2025, 15:43

Безгін, Грішина, Діденко та інші: хто з депутатів провалив голосування за демократію в Україні

24 лютого 2025, 15:43
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Фото: Верховна Рада України
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Під час голосування у парламенті за постанову про підтримку демократії в Україні не було достатньо депутатів, які проголосували "за". Чимало народних обранців вирішили відмовитися від голосування

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради України, передає RegioNews.

Український парламент провалив голосування за постанову №13039. У документі йшлося про підтримку демократії в Україні під час російської агресії.

Для прийняття постанови потрібно було 226 голосів. При цьому "за" проголосували тільки 218 депутатів, а ще 54 - утримались.

Хто не голосував зі "Слуг народу":

  • Безгін Віталій;
  • Богданець Андрій;
  • Борзова Ірина;
  • Бородін Владислав;
  • Гришина Юлія;
  • Дубнов Артем;
  • Демченко Сергій;
  • Діденко Юлія;
  • Задорожний Андрій;
  • Загоруйко Аліна;
  • Задорожній Микола;
  • Заславський Юрій;
  • Іванов Володимир;
  • Касай Генадій;
  • Качура Олександр;
  • Кириченко Микола;
  • Ковальов Артем;
  • Колебошин Сергій;
  • Корявченков Юрій;
  • Культенко Артем;
  • Колісник Анна;
  • Марченко Людмила;
  • Медяник В'ячеслав;
  • Новіков Михайло;
  • Павловський Петро;
  • Припутень Дмитро;
  • Петруняк Євген;
  • Салійчук Олександр;
  • Саламаха Орест;
  • Северин Сергій;
  • Скрипка Тетяна;
  • Струневич Вадим;
  • Стріхарський Андрій;
  • Ткаченко Олександр;
  • Халімон Павло;
  • Чернявський Степан;
  • Янченко Ганна.

Хто не голосував серед позафракційних депутатів:

  • Гриб Вікторія;
  • Магомедов Муса;
  • Магера Сергій;
  • Яцик Юлія;
  • Яценко Антон.

Хто не голосував з "Платформи за життя і мир":

  • Качний Олександр;
  • Колтунович Олександр;
  • Папієв Михайло;
  • Чорний Віктор.

Хто не голосував з "Голосу":

  • Совсун Ірина;
  • Костенко Роман.

Хто не голосував з групи "За майбутнє":

  • Лабазюк Сергій;
  • Молоток Ігор;
  • Скороход Анна;
  • Чайківський Іван;
  • Шаповалов Юрій.

При цьому "Європейська солідарність" не брала участі в голосуванні.

Довідка. Ця постанова пропонувала прийняти заяву парламенту про неможливість проведення виборів під час воєнного стану. Зокрема, йшлося про засудження нелегітимності виборів на тимчасово окупованих територіях та переобрання диктатора РФ Володимира Путіна.

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