ВР дала добро на купівлю реакторів у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС

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Верховна Рада підтримала закупівлю у Болгарії вироблених в Росії реакторів для Хмельницької атомної станції

Про це повідомив народний депутат Андрій Жупанин, передає RegioNews.

За його словами, ухвалене рішення не надає згоди на будівництво енергоблоків – тільки на придбання реакторів. Це обмежує вартість проєкту на даний момент у 600 мільйонів доларів.

Окрім того, як відзначив нардеп, Кабінет Міністрів підготує новий проект закону про добудову ХАЕС, до якого має надати оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всього проекту.

Ухвалений Радою документ ще має підписати президент.

Як відомо, деякі депутати та енергетичні експерти виступають проти добудови ХАЕС. Кажуть, це марні витративи. А також наголошують про можливі корупційні ризики й недоцільність використання російських реакторів, які Болгарія свого часу отримала від РФ.

Нагадаємо, у Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС, недобудовані два енергоблоки – третій готовий на 75-80%, четвертий – на 25-30%.

Будівництво було заморожене на два десятки років, аж поки у квітні 2024 року уряд оголосив про доцільність добудови, через втрати енергетики внаслідок ударів по електро- та теплостанціях російськими ракетами.