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12 лютого 2025, 11:20

Рада продовжила термін проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних" до літа

12 лютого 2025, 11:20
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фото: t.me/yzheleznyak
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Сьогодні, 12 лютого, Верховна Рада України підтримала в цілому продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних" до 5 червня 2025 року

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує RegioNews.

Відповідне рішення підтримали 313 нардепів.

"Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 року (раніше був встановлений строк до 04 лютого 2025 року)", – йдеться в повідомленні.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, "обмежено придатні" до 25 років не зобов'язані повторно проходити ВЛК.

Нагадаємо, про продовження терміну повторного проходження ВЛК раніше заявляла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Також були названі ще деякі зміни до законодавства.

Крім того повідомлялося, що у Міністерстві оборони хочуть "відв'язати" необхідність приходити саме в той ТЦК, де людина стоїть на обліку.

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