Безгон, Гришина, Диденко и другие: кто из депутатов провалил голосование за демократию в Украине
Во время голосования в парламенте за постановление о поддержке демократии в Украине не было достаточно проголосовавших "за" депутатов. Многие народные избранники решили отказаться от голосования
Об этом сообщается на портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.
Украинский парламент провалил голосование за постановление №13039. В документе говорилось о поддержке демократии в Украине во время российской агрессии.
Для принятия постановления требовалось 226 голосов. При этом "за" проголосовали только 218 депутатов, а еще 54 - воздержались.
Кто не голосовал из "Слуг народа" :
- Безгон Виталий ;
- Богданец Андрей;
- Борзовая Ирина;
- Бородин Владислав;
- Гришина Юлия;
- Дубнов Артем;
- Демченко Сергей;
- Диденко Юлия;
- Задорожный Андрей;
- Загоруйко Алина;
- Задорожный Николай;
- Заславский Юрий;
- Иванов Владимир;
- Касай Геннадий;
- Качура Александр;
- Кириченко Николай;
- Ковалев Артем;
- Колебошин Сергей;
- Корявченко Юрий;
- Культенко Артём;
- Колесник Анна;
- Марченко Людмила;
- Медовщик Вячеслав;
- Новиков Михаил;
- Павловский Петр;
- Припутень Дмитрий;
- Петруняк Евгений;
- Салийчук Александр;
- Саламаха Орест;
- Северин Сергей;
- Скрипка Татьяна;
- Струневич Вадим;
- Стрихарский Андрей;
- Александр Ткаченко;
- Халимон Павел;
- Чернявский Степан;
- Янченко Анна.
Кто не голосовал среди внефракционных депутатов :
- Гриб Виктория;
- Магомедов Муса;
- Магера Сергей;
- Яцик Юлия;
- Яценко Антон.
Кто не голосовал из "Платформы за жизнь и мир" :
- Качный Александр;
- Колтунович Александр;
- Папиев Михаил;
- Черный Виктор.
Кто не голосовал из "Голоса" :
- Сосун Ирина;
- Костенко Роман.
Кто не голосовал из группы "За будущее" :
- Лабазюк Сергей;
- Молоток Игр;
- Скороход Анна;
- Чайковский Иван;
- Шаповалов Юрий.
При этом "Европейская солидарность" не участвовала в голосовании.
Справка . Это постановление предлагало принять заявление парламента о невозможности проведения выборов во время военного положения. Речь шла об осуждении нелегитимности выборов на временно оккупированных территориях и переизбрании диктатора РФ Владимира Путина.