Фото: Верховная Рада Украины

Во время голосования в парламенте за постановление о поддержке демократии в Украине не было достаточно проголосовавших "за" депутатов. Многие народные избранники решили отказаться от голосования

Об этом сообщается на портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Украинский парламент провалил голосование за постановление №13039. В документе говорилось о поддержке демократии в Украине во время российской агрессии.

Для принятия постановления требовалось 226 голосов. При этом "за" проголосовали только 218 депутатов, а еще 54 - воздержались.

Кто не голосовал из "Слуг народа" :

Безгон Виталий ;

Богданец Андрей;

Борзовая Ирина;

Бородин Владислав;

Гришина Юлия;

Дубнов Артем;

Демченко Сергей;

Диденко Юлия;

Задорожный Андрей;

Загоруйко Алина;

Задорожный Николай;

Заславский Юрий;

Иванов Владимир;

Касай Геннадий;

Качура Александр;

Кириченко Николай;

Ковалев Артем;

Колебошин Сергей;

Корявченко Юрий;

Культенко Артём;

Колесник Анна;

Марченко Людмила;

Медовщик Вячеслав;

Новиков Михаил;

Павловский Петр;

Припутень Дмитрий;

Петруняк Евгений;

Салийчук Александр;

Саламаха Орест;

Северин Сергей;

Скрипка Татьяна;

Струневич Вадим;

Стрихарский Андрей;

Александр Ткаченко;

Халимон Павел;

Чернявский Степан;

Янченко Анна.

Кто не голосовал среди внефракционных депутатов :

Гриб Виктория;

Магомедов Муса;

Магера Сергей;

Яцик Юлия;

Яценко Антон.

Кто не голосовал из "Платформы за жизнь и мир" :

Качный Александр;

Колтунович Александр;

Папиев Михаил;

Черный Виктор.

Кто не голосовал из "Голоса" :

Сосун Ирина;

Костенко Роман.

Кто не голосовал из группы "За будущее" :

Лабазюк Сергей;

Молоток Игр;

Скороход Анна;

Чайковский Иван;

Шаповалов Юрий.

При этом "Европейская солидарность" не участвовала в голосовании.

Справка . Это постановление предлагало принять заявление парламента о невозможности проведения выборов во время военного положения. Речь шла об осуждении нелегитимности выборов на временно оккупированных территориях и переизбрании диктатора РФ Владимира Путина.