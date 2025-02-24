07:00  24 февраля
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
07:08  24 февраля
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
14:22  23 февраля
В одном из клубов Киева ночью развлекались под российскую музыку: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 15:43

Безгон, Гришина, Диденко и другие: кто из депутатов провалил голосование за демократию в Украине

24 февраля 2025, 15:43
Читайте також українською мовою
Фото: Верховная Рада Украины
Читайте також
українською мовою

Во время голосования в парламенте за постановление о поддержке демократии в Украине не было достаточно проголосовавших "за" депутатов. Многие народные избранники решили отказаться от голосования

Об этом сообщается на портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Украинский парламент провалил голосование за постановление №13039. В документе говорилось о поддержке демократии в Украине во время российской агрессии.

Для принятия постановления требовалось 226 голосов. При этом "за" проголосовали только 218 депутатов, а еще 54 - воздержались.

Кто не голосовал из "Слуг народа" :

  • Безгон Виталий ;
  • Богданец Андрей;
  • Борзовая Ирина;
  • Бородин Владислав;
  • Гришина Юлия;
  • Дубнов Артем;
  • Демченко Сергей;
  • Диденко Юлия;
  • Задорожный Андрей;
  • Загоруйко Алина;
  • Задорожный Николай;
  • Заславский Юрий;
  • Иванов Владимир;
  • Касай Геннадий;
  • Качура Александр;
  • Кириченко Николай;
  • Ковалев Артем;
  • Колебошин Сергей;
  • Корявченко Юрий;
  • Культенко Артём;
  • Колесник Анна;
  • Марченко Людмила;
  • Медовщик Вячеслав;
  • Новиков Михаил;
  • Павловский Петр;
  • Припутень Дмитрий;
  • Петруняк Евгений;
  • Салийчук Александр;
  • Саламаха Орест;
  • Северин Сергей;
  • Скрипка Татьяна;
  • Струневич Вадим;
  • Стрихарский Андрей;
  • Александр Ткаченко;
  • Халимон Павел;
  • Чернявский Степан;
  • Янченко Анна.

Кто не голосовал среди внефракционных депутатов :

  • Гриб Виктория;
  • Магомедов Муса;
  • Магера Сергей;
  • Яцик Юлия;
  • Яценко Антон.

Кто не голосовал из "Платформы за жизнь и мир" :

  • Качный Александр;
  • Колтунович Александр;
  • Папиев Михаил;
  • Черный Виктор.

Кто не голосовал из "Голоса" :

  • Сосун Ирина;
  • Костенко Роман.

Кто не голосовал из группы "За будущее" :

  • Лабазюк Сергей;
  • Молоток Игр;
  • Скороход Анна;
  • Чайковский Иван;
  • Шаповалов Юрий.

При этом "Европейская солидарность" не участвовала в голосовании.

Справка . Это постановление предлагало принять заявление парламента о невозможности проведения выборов во время военного положения. Речь шла об осуждении нелегитимности выборов на временно оккупированных территориях и переизбрании диктатора РФ Владимира Путина.

Верховная Рада депутаты
Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для "ограниченно пригодных"
12 февраля 2025, 11:20
ВР дала добро на покупку реакторов в Болгарии для строительства Хмельницкой АЭС
11 февраля 2025, 14:47
Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней
15 января 2025, 11:30
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Жена Олега Ляшко Росита подала на развод
24 февраля 2025, 17:24
Украина получит от Ирландии радиолокационные системы для усиления ПВО
24 февраля 2025, 17:17
Украинские женщины стали чаще уходить в армию
24 февраля 2025, 17:15
В Киеве и области обнаружили обломки российских беспилотников
24 февраля 2025, 16:58
Украина вернула из России более тысячи депортированных детей
24 февраля 2025, 16:53
В Раду снова "несут" постановление о демократии после провального голосования
24 февраля 2025, 16:53
В записи пресс-конференции Зеленского на канале ОП вырезали фамилию Трампа, – СМИ
24 февраля 2025, 16:45
Швеция предоставит помощь для усиления украинского ПВО
24 февраля 2025, 16:37
Британия анонсировала рекордную помощь Украине
24 февраля 2025, 16:26
Стало известно, сколько памятников культуры повредили россияне за три года полномасштабной войны
24 февраля 2025, 16:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »