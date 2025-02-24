Українські бійці знищили на сході чотири російські гармати
Бійці прикордонного підрозділу "Фенікс" знешкодили на східному напрямку чотири російські гармати-гаубиці – дві Д-20 та дві Д-30
Про це повідомило ОСУВ "Хортиця", оприлюднивши відповідне відео, передає RegioNews.
За допомогою дронів українські оборонці пропалили у стволах ворожих гармат дірки.
"Після такого гармата вже не може стріляти, їй треба міняти ствол, а ця деталь є дуже дефіцитною. Отже, можливості російської артилерії були зменшені", – зауважили військові.
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