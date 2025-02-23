Сили оборони знищили замаскований російський "Град" на Покровському напрямку
На Покровському напрямку українські захисники знищили дронами замаскований російський БМ-21 "Град"
Про це повідомило ОСУВ "Хортиця", оприлюднивши відповідне відео, передає RegioNews.
"Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" вистежили і кількома ударами дронів знищили замаскований ворожий БМ-21 "Град"", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили рідкісну розробку КНДР — самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
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