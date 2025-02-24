С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 868 тысяч россиян, - Генштаб
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 868 тысяч военных. За прошедшие сутки, 23 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 050 российских захватчиков и более 40 артсистем врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 868 230 (+1 050) человек,
- танков ‒ 10 177 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 157 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 23 626 (+44) ед,
- РСЗО – 1 299 (+3) ед,
- средства ПВО - 1081 ед,
- самолетов – 370 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 26 645 (+217) ед,
- крылатые ракеты 3 064 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 444 (+110) ед,
- специальной техники – 3757 ед.
Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР - самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан" .
Украинские бойцы уничтожили на востоке четыре российских пушкиВсе новости »
24 февраля 2025, 06:49Зеленский поставил задачу завершить войну в этом году, – Сибига
23 февраля 2025, 14:54Силы обороны уничтожили замаскированный российский "Град" на Покровском направлении
23 февраля 2025, 09:20
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Нефть, пропаганда и финансы: подробности нового пакета санкций ЕС против России
24 февраля 2025, 10:33Украина вернула более 50% территории, оккупированной россиянами после полномасштабного вторжения, — Сырский
24 февраля 2025, 10:27Ночью РФ выпустила по Украине 185 ударных дронов: как отработала ПВО
24 февраля 2025, 10:15"Украина. Год 2025": вместо честной коммуникации Зеленский покупался в теплой ванной и свете софитов
24 февраля 2025, 10:00В Воздушных силах подвели результаты своей работы за три года: сколько вражеских целей уничтожено
24 февраля 2025, 09:55Взрывы в Житомирском районе: в ОВА сообщили, что происходит
24 февраля 2025, 09:41Войска РФ атаковали дронами Николаевщину: повреждены дома
24 февраля 2025, 09:27В Луцке пьяный пенсионер угнал автомобиль и устроил ДТП
24 февраля 2025, 09:18В Полтавской области нашли мертвой 2-летнюю девочку: подозреваемого в убийстве задержали
24 февраля 2025, 08:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все блоги »