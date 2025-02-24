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24 февраля 2025, 09:00

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 868 тысяч россиян, - Генштаб

24 февраля 2025, 09:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 868 тысяч военных. За прошедшие сутки, 23 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 050 российских захватчиков и более 40 артсистем врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 868 230 (+1 050) человек,
  • танков ‒ 10 177 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21 157 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 23 626 (+44) ед,
  • РСЗО – 1 299 (+3) ед,
  • средства ПВО - 1081 ед,
  • самолетов – 370 ед,
  • вертолетов – 331 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 26 645 (+217) ед,
  • крылатые ракеты 3 064 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 444 (+110) ед,
  • специальной техники – 3757 ед.

Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР - самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан" .

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