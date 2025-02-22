Фото: СБУ

Правоохоронці в різних областях викрили схеми щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон. Зокрема, йдеться про продаж фейкових довідок ВЛК

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Києві на хабарі затримали невропатолога – члена військово-лікарської комісії (ВЛК). Виявилося, що він оформлював фейкові довідки з діагнозами, які обмежують участь у бойових діях.

Крім того, затримали двох киян, які продавали військовозобов'язаним чоловікам геолокації "обхідних" стежок на кордоні України та Європейського союзу.

У Кропивницькому затримали трьох учасників злочинної групи. Вони торгували фейковими довідками ВЛК для зняття з військового обліку.

У Вінниці затримали 34-річного директора кондитерської фірми. Виявилося, що він намагався, щоб його підприємство безпідставно включили до переліку критично важливих, щоб потім оформити бронювання військовозобов'язаним. Для реалізації схеми він штучно завищував кількість укладених контрактів на постачання власної продукції та загальні прибутки компанії.

Всім повідомлено про підозри. Тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили голову суду, який разом зі спільниками заробляв на ухилянтах. Виявилося, що він та його спільники (серед них були судді) приймали завідомо сфальсифіковані рішення, які давали військовозобов'язаним чоловікам можливість виїхати за кордон під приводом догляду за дитиною. За таку "послугу" вони брали 3 500 доларів США з потенційного призовника.