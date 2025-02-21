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21 лютого 2025, 17:35

На Дніпропетровщині за ухилення від мобілізації судити батька трьох дітей: що вирішив суд

21 лютого 2025, 17:35
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Ілюстративне фото
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Житель Дніпропетровщини відмовився від мобілізації, за що його притягнули до відповідальності. Він свою провину визнав, і зізнався, що боявся йти на службу через розповіді знайомих

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Відомо, що житель Дніпропетровщини восени 2024 року отримав повістку. Проте він вирішив відмовитися від мобілізації. На суді він визнав свою провину та пояснив причини своїх дій.

За його словами, він боявся за власне життя. Чоловік розповів, що його знайомі, які зараз проходять службу, скаржаться, що їх без підготовки відправляють на бойові позиції. Він боявся опинитися в таких самих обставинах.

Чоловік є батьком трьох дітей: одна дочка 2005 року народження (повнолітня), а також ще двоє неповнолітніх дітей. Суд врахував це і засудив його до 1 року та 10 місяців іспитового терміну.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. 47-річний чоловік пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. Однак він відмовився отримувати повістку та отримав 3 років ув'язнення.

Також житель Миколаївської області відмовився від мобілізації через борги. Коли ТЦК подзвонили йому з питанням, чому він не прийшов після отримання бойової повістки, чоловік заявив їм, щоб вони його не турбували. Це він пояснював тим, що йому потрібно годувати родину та онуків. Суду він надав документи, що він має кредити, його дружина не працює, а також на утриманні у сім’ї є неповнолітня дитина та хвора матір. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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