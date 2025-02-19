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Правоохоронці ліквідували в одному з міськрайонних судів Одещини масштабну схему ухилення від мобілізації. Фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду про самостійне виховання дитини батьком-військовозобов’язаним

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує RegioNews.

Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрито 8 учасників організованої злочинної групи, серед яких: голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати, а також інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Судді приймали завідомо сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною. Вартість такої "послуги" становила 3500 доларів з потенційного призовника.

При цьому суд масово ухвалював відповідні рішення без фактичної присутності сторін у залі засідань.

Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних.

З метою конспірації фігуранти проводили "ділові" зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи.

Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами оборудки.

Голові суду, сімом його поплічникам та іншим причетним особам повідомили про підозру за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України.

Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві член ВЛК за 2000 доларів "малював" діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій.