У Рівненській області правоохоронці затримали зловмисників, які організували схему переправлення чоловіків до Європи

фото: ДПСУ

Злочинну діяльність групи чоловіків двоє з яких перебуває в Україні, а один в Європі виявили оперативні співробітники прикордонної служби на Рівненщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Як з’ясувалось, двоє жителів Рівненської області на власному легковому автомобілі намагались доправити до прикордоння, з подальшим нелегальним потраплянням в країни ЄС, двох громадян України мобілізаційного віку.

Організував схему переправлення ще один місцевий житель, який наразі перебуває за кордоном.

Організаторів незаконної схеми затримано у порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали працівника ТЦК, який вимагав 50 тисяч гривень за відстрочку від призову.