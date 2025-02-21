06:07  21 лютого
Сили оборони вперше знищили в Україні північнокорейську САУ "Коксан"
07:05  21 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони
12:23  21 лютого
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2025, 16:15

У Рівненській області правоохоронці затримали зловмисників, які організували схему переправлення чоловіків до Європи

21 лютого 2025, 16:15
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Злочинну діяльність групи чоловіків двоє з яких перебуває в Україні, а один в Європі виявили оперативні співробітники прикордонної служби на Рівненщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Як з’ясувалось, двоє жителів Рівненської області на власному легковому автомобілі намагались доправити до прикордоння, з подальшим нелегальним потраплянням в країни ЄС, двох громадян України мобілізаційного віку.

Організував схему переправлення ще один місцевий житель, який наразі перебуває за кордоном.

Організаторів незаконної схеми затримано у порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали працівника ТЦК, який вимагав 50 тисяч гривень за відстрочку від призову.

ДПСУ втеча за кордон ухилення від мобілізації Схеми прикордонники Рівненська область Рівне
Сховався під ковдрою у вантажівці: на Волині чоловік намагався нелегально потрапити до Польщі
21 лютого 2025, 03:52
$7 тисяч за перетин кордону: на Рівненщині викрито чергову схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС
19 лютого 2025, 15:26
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Донеччині затримали військовослужбовця, який вимагав гроші у жінки, видаючи себе за працівника СБУ
21 лютого 2025, 17:33
СБУ повідомила про підозру російським генералам, які підірвали греблю на Харківщині
21 лютого 2025, 17:23
Келлог прокоментував свою розмову із Зеленським
21 лютого 2025, 17:15
У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який ображав 74-річну матір
21 лютого 2025, 16:52
На Волині засудили до в'язниці водія трактора, під колесами якого загинув чоловік
21 лютого 2025, 16:46
Наслідки авіаудару по Костянтинівці: кількість загиблих зросла
21 лютого 2025, 16:39
Вихідними в Україні очікується до -17 градусів, подекуди сніг
21 лютого 2025, 16:35
Боявся втрати бронювання: у Києві викрили посадовця, який втік за кордон за підробленими документами
21 лютого 2025, 16:21
Народна депутатка Кормишкіна подала заяву про складання повноважень
21 лютого 2025, 16:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »