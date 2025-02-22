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22 февраля 2025, 00:30

СБУ разоблачила 4 схемы переправки мужчин за границу в разных областях

22 февраля 2025, 00:30
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Фото: СБУ
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Правоохранители в разных областях разоблачили схемы по незаконному выезду мужчин за границу. В частности, речь идет о продаже фейковых справок ВЛК.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Киеве на взятке задержан невропатолог - член военно-врачебной комиссии (ВВК). Оказалось, что он оформлял фейковые справки с диагнозами, ограничивающими участие в боевых действиях.

Кроме того, задержаны двое киевлян, которые продавали военнообязанным мужчинам геолокации "обходных" троп на границе Украины и Европейского союза.

В Кропивницком задержаны трое участников преступной группы. Они торговали фейковыми справками ВВК для снятия с военного учета.

В Виннице задержан 34-летний директор кондитерской фирмы. Оказалось, что он пытался, чтобы его предприятие безосновательно включили в список критически важных, чтобы затем оформить бронирование военнообязанным. Для реализации схемы он искусственно завышал количество заключенных контрактов на поставку своей продукции и общие доходы компании.

Всем доложено о подозрениях. Теперь им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили председателя суда , который вместе с сообщниками зарабатывал на ухилянтах. Оказалось, что он и его сообщники (в их числе были судьи) принимали заведомо сфальсифицированные решения, которые давали военнообязанным мужчинам возможность уехать за границу под предлогом ухода за ребенком. За такую "услугу" они брали 3500 долларов США из потенциального призывника.

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