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21 февраля 2025, 12:40

РФ готовится объявить о "победе" в войне к годовщине вторжения в Украину

21 февраля 2025, 12:40
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иллюстративное фото: росСМИ
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Кремлевские пропагандисты, спецслужбы РФ усиливают информационное давление на Украину и ее партнеров, стремясь посеять уныние среди украинцев, взорвать международную поддержку и создать иллюзию собственной "победы" в войне. Оккупанты готовятся заявить, что "победили Украину и все НАТО"

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Враг активно распространяет дезинформацию, продвигая нарративы о якобы "измене Запада", "тайных договоренностях между США и Россией" и "нелегитимности украинской власти". Также информационный фронт агрессора пытается дискредитировать украинскую армию, заявляя о ее "поражениях на фронте", и раздувает темы коррупции, убеждая, что "американская помощь разворовывается".

Одна из главных целей кремлевской пропаганды - создание иллюзии того, что Россия якобы готова к "мирному урегулированию". Оккупанты стремятся использовать международные дипломатические инициативы, в частности состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоры США и РФ для манипуляций и попытки снять с себя статус изолированного агрессора и военного преступника.

Кроме этого, в Кремле разрабатывают информационную кампанию по своей "победе" в войне, которую планируют объявить до 24 февраля 2025 года - третьей годовщины полномасштабного вторжения.

"Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО", поскольку долгое время московитская пропаганда описывала войну против Украины как войну с Альянсом", - говорится в сообщении.

Российская пропаганда также активно атакует европейских партнеров Украины, продолжающих оказывать военную помощь. Для этого Кремль пытается изобразить их "врагами мира", манипулируя общественным мнением в Европе и мире.

Напомним, в главу ГУР Кирилл Буданов еще за три месяца до полномасштабного вторжения предусмотрел планы россиян и продемонстрировал карту предстоящего нападения, которая оказалась точной.

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