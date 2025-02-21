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21 февраля 2025, 11:57

В окружении Трампа считают, что Зеленскому следует немедленно покинуть Украину, — СМИ

21 февраля 2025, 11:57
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фото: nypost.com
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В окружении американского лидера Дональда Трампа заявляют, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть страну и уехать во Францию

Об этом сообщает американское издание New York Post со ссылкой на источники в окружении президента США, передает RegioNews.

Отмечается, что давление на Зеленского усиливается.

"У президента Украины Владимира Зеленского есть немного — если вообще есть — сторонников в ближайшем окружении президента Трампа, поскольку испорченные отношения между двумя грозят взорвать позиции Киева на мирных переговорах с Россией. Лучший вариант для Зеленского и для всего мира — это если он как можно быстрее поедет во Францию", — заявил собеседник.

По словам еще одного источника в Белом доме, разговоры о выборах и смене руководства Украины начались в окружении Трампа несколько месяцев назад. По данным СМИ, сильное недовольство Трампа вызвал отказ Зеленского подписать соглашение о редкоземельных металлах.

В то же время, Трамп якобы пока не имеет очевидного претендента, которому США предпочли бы, если бы в Украине прошли выборы.

Напомним, что отношения между Украиной и США в последнее время пошатнулись из-за скандальных заявлений Трампа. Американский лидер назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что якобы Украина должна провести выборы во время войны, чтобы иметь место за столом переговоров.

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