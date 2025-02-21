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21 февраля 2025, 11:34

У "Дії" появились две новые услуги для ветеранов и их семей

21 февраля 2025, 11:34
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фото: Минцифры
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На портале цифровых госуслуг "Дия" появились две новые услуги для ветеранов войны и семей военных. Речь идет о получении статуса лица с инвалидностью и статусе члена семьи погибшего защитника

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, услуги доступны ветеранам, имеющим справку об инвалидности. А также мужьям, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.

"Не нужно собирать дополнительные документы, отстаивать часы в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше. Услуги для защитников и их семей должны быть максимально комфортными, и цифровизировать этот процесс — главная задача", — подчеркнул Федоров.

Чтобы получить статус, нужно подать заявление за несколько кликов в "Дії". Уведомления о решении можно получить в личном кабинете портала.

Напомним, в Минцифре анонсировали, что в 2025 году в приложении "Дия" появится 10 новых услуг.

Ранее мы сообщали, что в приложении также будет ШИ-помощник, к которому украинцы будут обращаться, если возникнут проблемы при взаимодействии с государством.

Михаил Федоров Минцифры ветераны Дія услуги цифровизация
В "Дії" появится ИИ-помощник для решения проблем с госуслугами
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