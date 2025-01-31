В Україні відновили послугу для батьків "єМалятко"
На порталі "Дія" знову можна оформити документи для отримання послуги "єМалятко"
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.
Він нагадав, що завдяки "єМалятку" молоді батьки отримують 9 найважливіших послуг за однією заявою.
Зокрема:
- замовлення свідоцтва про народження;
- присвоєння дитині УНЗР;
- оформлення допомоги при народженні;
- допомога на дитину з багатодітної сім’ї;
- присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);
- грошова компенсація за пакунок малюка;
- внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів;
- визначення належності дитини до громадянства України;
- внесення даних про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру.
Для оформлення "єМалятка" у "Дії" батькам необхідно підготувати лише номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини.
Нагдаємо, 19 грудня РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово було зупинено.
Також ми повідомляли, що в 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться ще 10 нових послуг. Серед яких — дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.
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