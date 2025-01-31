В Україні відновили послугу для батьків "єМалятко"

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На порталі "Дія" знову можна оформити документи для отримання послуги "єМалятко"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

Він нагадав, що завдяки "єМалятку" молоді батьки отримують 9 найважливіших послуг за однією заявою.

Зокрема:

замовлення свідоцтва про народження;

присвоєння дитині УНЗР;

оформлення допомоги при народженні;

допомога на дитину з багатодітної сім’ї;

присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);

грошова компенсація за пакунок малюка;

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів;

визначення належності дитини до громадянства України;

внесення даних про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру.

Для оформлення "єМалятка" у "Дії" батькам необхідно підготувати лише номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини.

Нагдаємо, 19 грудня РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово було зупинено.

Також ми повідомляли, що в 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться ще 10 нових послуг. Серед яких — дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.