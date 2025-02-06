У "Дії" з'явиться ШІ-помічник для вирішення проблем з держпослугами
У застосунку "Дія", якому виповнюється 5 років, планують додати низку послуг
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.
Серед планів "Дії" на майбутнє:
- Інтеграція ШІ. У "Дії" буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою. Для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси "Дії", уже працює ШІ-чатбот "Наталка".
- Сервіси для водіїв. "Дія" розширить можливості перереєстрації авто, додасть можливість змінити техпаспорт, зареєструвати авто після розмитнення тощо.
- еКонсул. У "Дії" українці за кордоном зможуть замовити закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків і забрати за місцем перебування.
- еНотаріат. Зʼявиться електронна система, яка інтегрує всі нотаріальні процеси.
- Зміна прізвища. Запровадять комплексну послугу переоформлення документів при зміні прізвища.
- Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю. На першому етапі – отримання свідоцтва про смерть, держреєстрація смерті, передача даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання.
Зазначається, що за 5 років роботи у "Дії" запустили понад 40 сервісів і 130 послуг.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" користувачам надходитимуть електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Експравоохоронця з Луганщини засудили до 13 років за співпрацю з ворогом
06 лютого 2025, 07:11На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES": що вони вміють
06 лютого 2025, 07:05Російські ДРГ двічі з початку року намагалися зайти в Україну, – ДПСУ
06 лютого 2025, 06:47Переплатив 12 млн грн за паливні резервуари: на Кіровоградщині судитимуть командира військової частини
06 лютого 2025, 05:49На Сумщині окупанти "полюють" дронами за людьми та авто екстрених служб, – ОВА
06 лютого 2025, 05:24"Сталевий Кордон" розбив укриття окупантів на Сумщині
06 лютого 2025, 04:55На Чернігівщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала
06 лютого 2025, 04:19Повітряні сили показали кадри збиття російських "шахедів" на Сході
06 лютого 2025, 03:33Ночували в горах: на Закарпатті заблукали 5 мотоциклістів
06 лютого 2025, 02:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »