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У застосунку "Дія", якому виповнюється 5 років, планують додати низку послуг

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

Серед планів "Дії" на майбутнє:

Інтеграція ШІ. У "Дії" буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою. Для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси "Дії", уже працює ШІ-чатбот "Наталка".

Сервіси для водіїв. "Дія" розширить можливості перереєстрації авто, додасть можливість змінити техпаспорт, зареєструвати авто після розмитнення тощо.

еКонсул. У "Дії" українці за кордоном зможуть замовити закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків і забрати за місцем перебування.

еНотаріат. Зʼявиться електронна система, яка інтегрує всі нотаріальні процеси.

Зміна прізвища. Запровадять комплексну послугу переоформлення документів при зміні прізвища.

Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю. На першому етапі – отримання свідоцтва про смерть, держреєстрація смерті, передача даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання.

Зазначається, що за 5 років роботи у "Дії" запустили понад 40 сервісів і 130 послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у застосунку "Дія" користувачам надходитимуть електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.