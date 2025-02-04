Українці зможуть отримувати в "Дії" електронні направлення

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає RegioNews.

Зазначається, що Кабмін ухвалив відповідні зміни до постанови. Відтак скоро повідомлення від електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря надсилатимуть через застосунок "Дія".

Якщо в людини немає застосунку, то повідомлення надсилається у Viber, якщо немає месенджера - сповіщення надійде через смс, як і раніше.

У "Дії" будуть відображатися медичні сповіщення, зокрема код рецепта та погашення, код направлення до лікарів, а також запити на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Нагадаємо, в 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться ще 10 нових послуг. Серед яких — дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.

Раніше ми повідомляли, що на порталі "Дія" знову можна оформити документи для отримання послуги "єМалятко".