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04 лютого 2025, 08:12

Українці зможуть отримувати в "Дії" електронні направлення

04 лютого 2025, 08:12
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фото з відкритих джерел
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У застосунку "Дія" відображатимуться медичні сповіщення, зокрема електронні направлення та рецепти

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає RegioNews.

Зазначається, що Кабмін ухвалив відповідні зміни до постанови. Відтак скоро повідомлення від електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря надсилатимуть через застосунок "Дія".

Якщо в людини немає застосунку, то повідомлення надсилається у Viber, якщо немає месенджера - сповіщення надійде через смс, як і раніше.

У "Дії" будуть відображатися медичні сповіщення, зокрема код рецепта та погашення, код направлення до лікарів, а також запити на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Нагадаємо, в 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться ще 10 нових послуг. Серед яких — дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.

Раніше ми повідомляли, що на порталі "Дія" знову можна оформити документи для отримання послуги "єМалятко".

Дія Мінцифри лікування електронні направлення е-рецепти
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