На Луганщині бригада "Помста" спалила танк і російські вантажівки
Прикордонники бригади "Помста" завдали нищівних ударів по військовій техніці росіян у Луганській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"В районі Кремінної на Луганщині оператори ударних дронів РУБпАК "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" знищили танк, 11 військових вантажівок та 3 автомобілі окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями артилеристи бригади "Помста" снайперським пострілом із гаубиці знищили російський танк поблизу Кремінної.
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