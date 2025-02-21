ВСУ ликвидировали почти 1300 оккупантов и уничтожили более 50 артсистем россиян
За прошедшие сутки, 20 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 280 российских захватчиков, 12 танков и более 50 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 864 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 864 860 (+1 280) человек,
- танков ‒ 10 146 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 130 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 23 462 (+52) ед,
- РСЗО – 1 295 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 1 080 (+2) ед,
- самолетов – 370 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 26 156 (+135) ед,
- крылатые ракеты 3 064 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 104 (+143) ед,
- специальной техники – 3 753 (+1) ед.
Напомним, на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР - самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".
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