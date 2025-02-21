Фото: Оборонно-промисловий кур'єр

20 лютого було ліквідовано росіянина, якого за вказівкою російських спецслужб призначили до окупаційної адміністрації. Він неодноразово вчиняв воєнні злочини проти України

Про це повідомили в ГУР, передає RegioNews.

За інформацією розвідки, 20 лютого біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster.

Всередині машини знаходився Боґданов Євґєній Юрьєвіч. Він є воєнним злочинцем. Формально він обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

Відомо, що він відповідав за контроль над фінансами в окупаційній організації. Також він займався організацією фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Довідка. Боґданов Євґєній народився в місті Пікальово (Ленінградська область РФ). До Бердянська він прибув одразу після окупації міста російськими військами. В окупаційну адміністрацію його призначили за вказівкою ФСБ.