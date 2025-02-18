На Донеччині ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-350 "Витязь" вартістю $135 млн
Сили оборони виявили та знищили новітній російський зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь". Ціль уразили на Донеччині
Відео ураження ворожої САУ оприлюднив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram, передає RegioNews.
Вполювали "жирну ціль" бійці окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".
"Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та знищити новітній російський зенітний ракетний комплекс малої та середньої дальності С-350 "Витязь", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовна вартість такого ЗРК — близько 135 млн доларів.
Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські захисники знищили рідкісну бойову російську техніку — корабельний бомбомет "Смерч-2".